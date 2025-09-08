"Kanlı Ay" dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölen yaşattı | Video 08.09.2025 | 09:17 Tam Ay tutulması sırasında meydana gelen ve halk arasında "Kanlı Ay" olarak da bilinen nadir gök olayı, dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölene neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tam Ay tutulması sırasında meydana gelen ve Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesiyle ortaya çıkan "Kanlı Ay", dünyanın farklı bölgelerinde görsel şölene neden oldu. Türkiye'den de gözlemlenebilen bu nadir gök olayı, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın farklı kesimlerinde kameralara yansıdı. Ay'ın kızıl ve turuncu tonlara büründüğü anlar kırsal bölgeler başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde çıplak gözle net şekilde görülebildi.

SONRAKİ TAM AY TUTULMASI 2026'DA

Bir sonraki tam Ay tutulmasının 2-3 Mart 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor.Tutulmanın, Doğu Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Arktik ve Antarktika'dan gözlemlenebileceği belirtiliyor.