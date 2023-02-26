Video Dünya Macron'a tepki gösteren protestocuya sert müdahale | Video
Macron'a tepki gösteren protestocuya sert müdahale | Video

Macron'a tepki gösteren protestocuya sert müdahale | Video

26.02.2023 | 12:16

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Paris Tarım Fuarı'nda bir kez daha protestolarla karşılaştı. Göstericilerden biri, saçından tutularak dışarı çıkarıldı.

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