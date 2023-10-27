Mescid-i Aksa'daki üçüncü Cuma'da İsrail güçlerinden Müslümanlara müdahale | Video 27.10.2023 | 14:30 İsrail ve Filistin'deki çatışmaların 3'üncü haftasında İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ve Filistin'deki çatışmalar, 21 gündür sürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da çatışmaların başlamasından bu yana 3'üncü Cuma namazı kılındı. Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.