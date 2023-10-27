Video Dünya Mescid-i Aksa'daki üçüncü Cuma'da İsrail güçlerinden Müslümanlara müdahale | Video
Mescid-i Aksa'daki üçüncü Cuma'da İsrail güçlerinden Müslümanlara müdahale | Video

Mescid-i Aksa'daki üçüncü Cuma'da İsrail güçlerinden Müslümanlara müdahale | Video

27.10.2023 | 14:30

İsrail ve Filistin'deki çatışmaların 3'üncü haftasında İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

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İsrail ve Filistin'deki çatışmalar, 21 gündür sürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da çatışmaların başlamasından bu yana 3'üncü Cuma namazı kılındı. Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

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