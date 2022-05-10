Son Dakika: Yılan Adası'nda flaş gelişme! Ukraynalılar Putin'in özel teknesini vurdu! İşte dünya gündeme oturan o görüntü | Video
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Son dakika haberi: Savaşın 6. günündeyken gündeme gelen ve Rusya-Ukrayna savaşının simgelerinden biri olan Yılan Adası yakınlarında yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ada yakınlarında Rusya lideri Putin'in bizzat kullandığı filo denetim ve tören teknesini batırdığını iddia etti. Ukrayna ayrıca imha görüntülerini de paylaştı.