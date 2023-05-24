Emekli ve memur Temmuz zammı için ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için bir müjde daha | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" dedi. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
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