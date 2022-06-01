Video Ekonomi Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı | Video
Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı | Video

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin taahhütlerini kabul ederek soruşturmasını sonlandırdı | Video

01.06.2022 | 21:49

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Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'nin "rekabete aykırı bazı uygulamaları kaldırmaya yönelik taahhüdünü" kabul ederek, şirkete yönelik soruşturmanın sonlandırılmasına karar verdi.

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