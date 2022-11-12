SON DAKİKA: Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı | Video

Altın son 3 ayın zirvesine çıktı. Gram altın bin lira üstünde seyrediyor. Peki altındaki tırmanış ne kadar sürecek? Finans analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında açıkladı. Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın neden yükseliyor? Altındaki beklentiler ne? Altın ne zaman düşer? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi. İşte bütün ayrıntılar….