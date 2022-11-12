SON DAKİKA: Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:12
06:58
03:32
16:28
BESA Holding 2023'e 15 milyarlık yatırımla giriyor 11.11.2022 | 17:57
05:00
02:58
03:29
07:20
03:14
ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih 10.11.2022 | 10:51
06:38
03:35
03:13
36:18
Bakan Kirişci ‘Ekilmeyen alan kalmasın’ diyerek hedefleri duyurdu 09.11.2022 | 11:48
09:32
04:18
01:23
04:46
TOKİ Ardahan ve Şırnak kura çekimi canlı izle! | Video 07.11.2022 | 09:21
02:01
08:37
Altın son 3 ayın zirvesine çıktı. Gram altın bin lira üstünde seyrediyor. Peki altındaki tırmanış ne kadar sürecek? Finans analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında açıkladı. Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın neden yükseliyor? Altındaki beklentiler ne? Altın ne zaman düşer? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi. İşte bütün ayrıntılar….