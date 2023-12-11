SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama! | Video
Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İş ilk açıklamayı yaptı. Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2024 asgari ücret zammı toplantısı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı dikkat çekti. Hükümet 3 maddeyi esas alarak asgari ücrete zam meselesine etki edecek. İşte masadaki rakamlar...
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