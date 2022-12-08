Video Ekonomi SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video
SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video

SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video

08.12.2022 | 11:32

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SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin’den açıklama! | Video 00:27
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Son Dakika EYT haberi: "EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Bu soru Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e soruldu. Bakan Bilgin ise, "TBMM’de açıklayacağım" yanıtını verdi...

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