TPAO 14 ilde petrol arayacak | Video

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı. Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.