Video Haber 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor

15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor

15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor
15.07.2021 | 09:45

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15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesinde FETÖ'cü General Semih Terzi'yi vuran Şehit Ömer Halisdemir Niğde'de kabri başında dualarla anılıyor.

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