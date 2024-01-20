37 ilçenin başkan adayı belli oluyor! Seçim süreci nasıl işleyecek? | Video
İstanbul'da 37 ilçenin AK Parti belediye başkan adayları belli oluyor. Başkan Erdoğan İstanbul ilçe adaylarını bugün açıklayacak. A Haber ekipleri ilçe ilçe son gelişmeleri aktardı..
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