6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü: Ankara kulisleri bunu konuşuyor | Video

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme için hazırlık yaparken, bakanlık pazarlıklarına ilişkin Ankara kulislerine çeşitli iddialar yer alıyor.CHP'nin HDP'ye bakanlık verilmesine karşı çıkmadığı bilinirken, bakanlık formülü üzerinde de çalışma hazırlandı. A Haber Ankara muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre, HDP'ye bakanlık verilecek ismin, kamuoyunda çok tanınmayan ancak HDP tarafından da onaylanan bir kişi olacağı konuşuluyor.