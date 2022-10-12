Adalet Bakanlığı harekete geçti! FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesi istendi | Video

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Adalet Bakanlığı firari FETÖ'cü Cevheri Güven konusunda harekete geçti. Bakanlık, Ankara 14. Ceza Mahkemesinin almış olduğu tutuklama kararı ile birlikte Almanya yetkili adli makamlarından FETÖ'cü Cevheri Güven'in Türkiye'ye iadesini talep etti. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı İstihbarat birimleri ile MİT'in ortak çalışmasından firari Güven hakkında Adalet Bakanlığına rapor göndermişti.