Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Türkiye'nin dördüncü en uzun köprüsü Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bugün açıyoruz" paylaşımında bulundu.
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