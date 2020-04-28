Adana'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan genç kazara vurularak hayatını kaybetti | Video

Adana'da polislerin, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan polis memurunun uyarı ateşi sırasında kazara vuruldu. Yaralanan Ali Hemdan hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hemdan'ı kazara vuran polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan üzücü olayın hemen ardından aileyi telefon ile aradı ve başsağlığı diledi. Adana Emniyet Müdürlüğü de konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.