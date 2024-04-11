AK Parti heyetinden CHP’ye bayram ziyareti | Video 11.04.2024 | 12:39 AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla, CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığındaki heyeti, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyet karşıladı. Nazlıaka, bayramların küslerin barıştığı, uzaktakilerin birleştiği; dostluğun, birliğin ve beraberlik duygusunun pekiştiği günler olduğunu ifade ederek, bu bayramda başta Filistin olmak üzere bütün dünyada barışın, huzurun, refahın ve kardeşlik duygusunun daha da yükselmesi temennisinde bulundu.

"İNSANLARIN BEKLEDİĞİ HİZMETİ İKTİDARIYLA VE MUHALEFETİYLE SIRT SIRTA, OMUZ OMUZA ANCAK BAŞARABİLİRİZ"

Devletlerin siyasetle yönetildiğini ve ekonomiyle büyüdüğünü dile getiren AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert ise hem ekonomiyi hem de siyaseti doğru yönetmek gerektiğine değinerek, "Bugün geldiğimiz noktada yerel yönetimlerde ciddi bir başarınız oldu, tebrik ediyoruz. Şimdi daha iyi hizmetleri birbirimize yaklaşarak, daha iyi çalışmaların formüllerini geliştirmek zorundayız. Bu insanlar bizden hizmet bekliyorlar. Bu hizmeti; iktidarıyla ve muhalefetiyle sırt sırta, omuz omuza ancak başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

"YERELDEKİ İYİ UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRMALIYIZ"

Türkiye ekonomisinin yüzde 85'inin CHP'li belediyeler tarafından yürütülecek olmasının kendileri için sorumluluk duygusunu daha da yükselttiğini vurgulayan Nazlıaka, "Bu teveccühe layık olmak için daha fazla çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu noktada yereldeki iyi uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. Birimizin bir eksiği varsa bu eksiği kapatmalıyız" dedi.

"İSRAİL'LE TİCARET KONUSUNDA ALINAN KARAR GEÇ AMA DOĞRU BİR KARAR"

Nazlıaka, Ticaret Bakanlığı tarafından Gazze'ye saldırılarına hala devam eden İsrail'e yönelik ihraç edilen 54 ürün hakkında alınan ihraç kısıtlama yasağına değindi. İsrail'le 7 Ekim'den bu yana 2 milyar doların üzerinde ticaret hacmi olduğunu savunan Nazlıaka, bu kararın geç alınmış ama doğru bir karar olduğunu ifade etti

"FİLİSTİN'LE YAPILAN TİCARET İZİNLERDEN DOLAYI İSRAİL İLE YAPILMIŞ TİCARET GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Nazlıaka'nın sözleri üzerine Sert, Filistin'e gidebilmek için İsrail vizesi gerektiğini belirterek, "Yapılan bütün ticaretler de onların vize ve izinleriyle ancak mümkün oluyor. Dolayısıyla Filistin'le yapılan ticaret de İsrail ile yapılmış ticaret gibi gözüküyor. Orayı bir ayırmamız gerekiyor. Bizim burada zulmeden İsrail'e taraf ve destek olmamız mümkün değil" açıklamasında bulundu.