Video Haber AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet iradesiyle çatışıyorlar | Video
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet iradesiyle çatışıyorlar | Video

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet iradesiyle çatışıyorlar | Video

19.10.2022 | 19:10

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kucaklaşma" açıklamasına ilişkin, "Toplumun belli kesimlerini sürekli tehdit edenler hiçbir kucaklaşmanın adresi olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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