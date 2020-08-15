Altun'dan "Turgut Reis" paylaşımı | Video

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Turgut Reis ile ilgili paylaşım yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Turgut Reis’in Trablus’taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." dedi.

Altun paylaşımında "Bundan tam 469 yıl önce bugün, Osmanlı donanmasının şanlı komutanlarından Turgut Reis Trablus'u kuşatmış, bir gün sonra yani 15 Ağustos 1551'de ise Trablus'u teslim almıştır. Bugün Turgut Reis'in Trablus'taki türbesi Türkiye-Libya dostluğunun ve kardeşliğinin nişanesidir." ifadelerini kullandı.