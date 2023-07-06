Arda Güler ve ailesini hedef alan skandal sözler tepki çekti | Video

Milyonların merakla beklediği Arda Güler transferi resmen açıklandı. Fenerbahçe, Arda Güler için 30 milyon Euro'yu kasasına koyduğunu bildirirken, Real Madrid ise genç yıldızla 6 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Yılın transferini hazmedemeyenler Twitter sohbet odasında Arda Güler ve ailesi için skandal sözler sarf etti.