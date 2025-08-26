Bakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü | Video 26.08.2025 | 16:10 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dublin temasları çerçevesinde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İrlanda temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan başkent Dublin'de Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüştü.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temasları çerçevesinde bugün İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu'nun Düzenleyicisi (Convenor) Senatör Alison Comyn ve Dostluk Grubu üyeleri ile bir araya gelmişti.