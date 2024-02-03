Bakan Özhaseki: Her ay 20 bin konut teslim edeceğiz | Video
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da esnaf ziyaretinde bulundu. Deprem bölgesindeki çalışmaları A Haber'e anlatan Bakan Özhaseki, her ay 20 bin konut teslim edeceğiz" dedi.
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