Bakan Özhaseki: Her ay 20 bin konut teslim edeceğiz | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da esnaf ziyaretinde bulundu. Deprem bölgesindeki çalışmaları A Haber'e anlatan Bakan Özhaseki, her ay 20 bin konut teslim edeceğiz" dedi.