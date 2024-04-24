6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu: Peş peşe Sibergöz Operasyonları! Şüpheliler yakalandı | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu: Peş peşe Sibergöz Operasyonları! Şüpheliler yakalandı | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu: Peş peşe Sibergöz Operasyonları! Şüpheliler yakalandı | Video

24.04.2024 | 08:46

Bakan Yerlikaya: “5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarını işleyen şahıslara yönelik ‘Sibergöz-33’ operasyonlarına 16 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik jandarma tarafından 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-33" operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde İl Jandarma Komutanlığınca 5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği suçlarını işleyen şahıslara yönelik "Sibergöz-33" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu, Mersin'de çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak vatandaşları mağdur edip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. İstanbul'da çocukların müstehcen görüntülerini internet siteleri üzerinden indirdiği, depoladığı ve farklı internet sitelerinde yayınlamaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Hakkari'de çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'da internet üzerinden çocuklar dahil herkesin görebileceği şekilde müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Niğde'de ise Instagram ve Facebook üzerinden sayfalara yorum yapan şahıslarla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müstehcen görüntülerinin kayıtlarını kullanıp, para toplayarak 2 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 Milyon 500 bin Türk Lirası para hareketliliği olduğu tespit edildi ve 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: ‘Sibergöz-34’ operasyonları sonucu 47 şüpheli yakalandı | Video 01:02
Bakan Yerlikaya: ‘Sibergöz-34’ operasyonları sonucu 47 şüpheli yakalandı | Video 24.04.2024 | 08:46
Bakan Yerlikaya duyurdu: Peş peşe Sibergöz Operasyonları! Şüpheliler yakalandı | Video 01:05
Bakan Yerlikaya duyurdu: Peş peşe Sibergöz Operasyonları! Şüpheliler yakalandı | Video 24.04.2024 | 08:46
Başkan Erdoğan Külliye’de çocukları kabul etti 24:05
Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları kabul etti 23.04.2024 | 22:36
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Yeni Anayasa mesajı | Video 12:59
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa mesajı | Video 23.04.2024 | 16:52
Mahmut Övür | Uğur Dündar’ın öfkesi 04:26
Mahmut Övür | Uğur Dündar'ın öfkesi 23.04.2024 | 16:33
Burhanettin Duran | Irak ile yeni başlangıçlar 04:21
Burhanettin Duran | Irak ile yeni başlangıçlar 23.04.2024 | 16:31
Hilal Kaplan | Kritik Irak ziyareti 03:25
Hilal Kaplan | Kritik Irak ziyareti 23.04.2024 | 16:28
Okan Müderrisoğlu | Makbule Atadan... ’İnsanüstü Atatürk... Hakiki Atatürk’ 03:39
Okan Müderrisoğlu | Makbule Atadan... 'İnsanüstü Atatürk... Hakiki Atatürk' 23.04.2024 | 16:26
Salih Tuna | ABD kime bağlı? 03:26
Salih Tuna | ABD kime bağlı? 23.04.2024 | 16:23
MSB: 15 PKK’lı ve 4 YPG’li terörist öldürüldü | Video 00:32
MSB: "15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü" | Video 23.04.2024 | 12:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan’a özel video yayınladı | Video 01:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan’a özel video yayınladı | Video 23.04.2024 | 11:19
“Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 01:27
“Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video 23.04.2024 | 08:29
Türkiye 23 Nisan’ı kutluyor! Gazi Meclis’in 104. yılı... Başkan Erdoğan Külliye’de çocukları ağırlayacak | Video 17:29
Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! Gazi Meclis'in 104. yılı... Başkan Erdoğan Külliye'de çocukları ağırlayacak | Video 23.04.2024 | 08:26
Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü 01:03
Başkan Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü 22.04.2024 | 23:12
Başkan Erdoğan Erbil’de! 10:17
Başkan Erdoğan Erbil'de! 22.04.2024 | 20:41
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak’tan silinecek... | Video 09:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak'tan silinecek... | Video 22.04.2024 | 17:11
Mahmut Övür | Filistin davasında yeni dönem 06:05
Mahmut Övür | Filistin davasında yeni dönem 22.04.2024 | 16:57
Melih Altınok | Irak petrolü Türkiye’yi çok rahatlatır 04:14
Melih Altınok | Irak petrolü Türkiye'yi çok rahatlatır 22.04.2024 | 16:55
Yavuz Donat | Gabar’da bahar 09:03
Yavuz Donat | Gabar'da bahar 22.04.2024 | 16:53
Haşmet Babaoğlu | Aynada kendimize bakmaya sıra gelecek mi? 03:04
Haşmet Babaoğlu | Aynada kendimize bakmaya sıra gelecek mi? 22.04.2024 | 16:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA