Başkan Erdoğan: "Şiddette, fail de mağdur da gençler" | Video

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Hayatlarının baharındaki iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Üzülerek ifade ediyorum ki; bu tür olayların çoğunda millet ve devlet olarak gerekli adımları atmazsak, batılı ülkelerin yaşadığı sıkıntıları biz de yaşarız. Gençlerimizi sosyal medya ve dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız." dedi.