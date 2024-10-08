Video Haber Başkan Erdoğan: "Şiddette, fail de mağdur da gençler" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Şiddette, fail de mağdur da gençler" | Video

08.10.2024 | 15:43

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Hayatlarının baharındaki iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Üzülerek ifade ediyorum ki; bu tür olayların çoğunda millet ve devlet olarak gerekli adımları atmazsak, batılı ülkelerin yaşadığı sıkıntıları biz de yaşarız. Gençlerimizi sosyal medya ve dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Şiddette, fail de mağdur da gençler | Video 36:54
Başkan Erdoğan: "Şiddette, fail de mağdur da gençler" | Video 08.10.2024 | 15:43
Başkan Erdoğan, Recai Kutan’ın cenaze törenine katıldı | Video 06:11
Başkan Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı | Video 08.10.2024 | 14:39
Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle sonuçlanan kazanın 112 kayıtları ortaya çıktı, Hayatım bitti 02:33
Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın 112 kayıtları ortaya çıktı, "Hayatım bitti" 07.10.2024 | 22:47
Muğla’da soykırımcı İsrail’e, tepki yürüyüşü 00:36
Muğla’da soykırımcı İsrail’e, tepki yürüyüşü 07.10.2024 | 20:06
SON DAKİKA! İnfaz yasasında değişiklik olacak mı? Bakan Tunç: Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız! 03:30
SON DAKİKA! İnfaz yasasında değişiklik olacak mı? Bakan Tunç: Toplumdan gelen eleştirileri dikkate almalıyız! 07.10.2024 | 19:54
Cudi Dağı’nda 10 adet adet M79 Tanksavar Füze Mühimmatı ele geçirildi | Video 01:07
Cudi Dağı'nda 10 adet adet M79 Tanksavar Füze Mühimmatı ele geçirildi | Video 07.10.2024 | 08:51
Biz temizleriz ama... Siz de kentimize saygılı olun! 00:21
Biz temizleriz ama... Siz de kentimize saygılı olun! 07.10.2024 | 01:52
SON DAKİKA | Katil İsrail’den Beyrut’a yeni bombardıman 03:27
SON DAKİKA | Katil İsrail'den Beyrut'a yeni bombardıman 06.10.2024 | 23:36
SON DAKİKA | Katil İsrail’den Beyrut’a yeni bombardıman 09:43
SON DAKİKA | Katil İsrail'den Beyrut'a yeni bombardıman 06.10.2024 | 23:26
Bilal Erdoğan: İsrail, Lübnan’ı da yeni bir Gazze’ye çevirecek girişimlerde bulunuyor | Video 04:34
Bilal Erdoğan: "İsrail, Lübnan'ı da yeni bir Gazze'ye çevirecek girişimlerde bulunuyor" | Video 06.10.2024 | 16:08
Katil İsrail kana doymuyor! Beyrut’un güneyine hava saldırısı: Bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor 07:01
Katil İsrail kana doymuyor! Beyrut'un güneyine hava saldırısı: Bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor 06.10.2024 | 00:09
Kahramanmaraş’ta hastane çalışanlarını tehdit etti! Pompalı tüfekle hastaneye gelen kadın yakalandı 01:26
Kahramanmaraş'ta hastane çalışanlarını tehdit etti! Pompalı tüfekle hastaneye gelen kadın yakalandı 05.10.2024 | 22:19
Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay! 02:46
Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay! 05.10.2024 | 20:35
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Netanyahu ve çetesine dur denilmeli 27:16
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Netanyahu ve çetesine dur denilmeli 05.10.2024 | 18:48
MHP Lideri, Bahçeli’den DEM Parti açıklaması... Tokalaşma görüntüleri çok konuşulmuştu! 11:18
MHP Lideri, Bahçeli'den DEM Parti açıklaması... Tokalaşma görüntüleri çok konuşulmuştu! 05.10.2024 | 13:42
Oruç Reis İstanbul Boğazı’ndan geçerek Somali’ye doğru yola çıktı 04:06
Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçerek Somali'ye doğru yola çıktı 05.10.2024 | 13:31
Oruç Reis’i ilk kıtalar arası görevine çıktı 00:26
Oruç Reis’i ilk kıtalar arası görevine çıktı 05.10.2024 | 13:22
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı 01:47
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı 05.10.2024 | 09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında önemli açıklamalar 35:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında önemli açıklamalar 04.10.2024 | 16:53
Şanlıurfa’da toprağa gömülü çok sayıda silah ele geçirildi 01:01
Şanlıurfa’da toprağa gömülü çok sayıda silah ele geçirildi 04.10.2024 | 15:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA