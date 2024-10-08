Başkan Erdoğan: "Şiddette, fail de mağdur da gençler" | Video
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Hayatlarının baharındaki iki genç kızımız vahşi bir cinayete kurban gitti. Üzülerek ifade ediyorum ki; bu tür olayların çoğunda millet ve devlet olarak gerekli adımları atmazsak, batılı ülkelerin yaşadığı sıkıntıları biz de yaşarız. Gençlerimizi sosyal medya ve dijital mecraların karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
36:54
Başkan Erdoğan: "Şiddette, fail de mağdur da gençler" | Video 08.10.2024 | 15:43
06:11
Başkan Erdoğan, Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı | Video 08.10.2024 | 14:39
02:33
00:36
Muğla’da soykırımcı İsrail’e, tepki yürüyüşü 07.10.2024 | 20:06
03:30
01:07
00:21
Biz temizleriz ama... Siz de kentimize saygılı olun! 07.10.2024 | 01:52
03:27
SON DAKİKA | Katil İsrail'den Beyrut'a yeni bombardıman 06.10.2024 | 23:36
09:43
SON DAKİKA | Katil İsrail'den Beyrut'a yeni bombardıman 06.10.2024 | 23:26
04:34
07:01
01:26
02:46
27:16
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Netanyahu ve çetesine dur denilmeli 05.10.2024 | 18:48
11:18
04:06
Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçerek Somali'ye doğru yola çıktı 05.10.2024 | 13:31
00:26
Oruç Reis’i ilk kıtalar arası görevine çıktı 05.10.2024 | 13:22
01:47
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı 05.10.2024 | 09:24
35:34
01:01
Şanlıurfa’da toprağa gömülü çok sayıda silah ele geçirildi 04.10.2024 | 15:32