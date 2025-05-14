Başkan Erdoğan: "Zirai don olayını yakından takip ediyoruz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte. Biz de düzenli olarak Bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte Tarım Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.