Video Haber Başkan Erdoğan'a TOGG'un yeni modeli T10F teslim edildi | Video
13.09.2025 | 14:50

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ikinci modeli T10F, satışa sunulmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde T10F ile test sürüşü yaptı.

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri 15 Eylül'de satışa çıkacak olan T10F modelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne getirilerek Cumhurbaşkanlığı forsu takılan mavi renkli T10F ile kısa bir test sürüşü yaptı. Sürüş sırasında araçla ilgili teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Test sürüşünün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi hediyeler teslim edildi. TOGG T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

