Video Haber Başkan Erdoğan'dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan Kütahya mitinginde önemli açıklamalar | Video

28.02.2024 | 15:09

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kütahya'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. Türkiye'nin istikrarına ve güvenliğine göz dikenlere asla fırsat verilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizin belli bir kısmında yapılan kirli ittifakları görüyorsunuz. Listeler geç veriliyor, aday isimleri değişiyor. Sahnelenen Ali Cengiz oyunları milletimiz çok iyi görüyor. 31 Mart'ta milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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