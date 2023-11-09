Video Haber Bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
Bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Bin 500 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucu yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

09.11.2023 | 21:12

Burdur’da tartıştığı komşusu yaşlı adamı öldürüp karısını darp ettikten sonra ortalıktan kaybolan ve polisin bin 500 saatlik kamera kaydı incelmesi sonucunda yakalanan cinayet zanlısı komşu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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