Can Ataklı, gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz" | Video

Gazeteci Can Ataklı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye zehir zemberek sözlerle yüklendi. Ataklı; "Bu Muharrem'den bir cacık olmaz kardeşim. Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayan, hırs dolu, nereden ne kaynak aldığını bilemediğimiz bir adam." dedi. Ataklı’nın bu sözleri İsmail Saymaz, Fatih Portakal gibi CHP’ye yakınlığıyla bilinen sözde demokratik gazetecilerin kendileri gibi düşünmeyen siyasilere nasıl tahammül edemedikleri gerçeğini gözler önüne serdi.