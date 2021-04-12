Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video
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İstanbul Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda Finlandiyalı kadını güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.