Video Haber Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video

Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video

Cihangir'de kadını taciz eden saldırgan tutuklandı | Video
12.04.2021 | 18:41

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İstanbul Cihangir'de Sanatkarlar Parkı'nda Finlandiyalı kadını güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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