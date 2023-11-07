Emine Erdoğan, "Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi"nin açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ecdatları gibi kendilerinin de Gazze, Ukrayna, Kudüs, Yemen, Bağdat, Halep ve Şam'da akan kanın dinmesinden başka hedeflerinin olmadığını belirterek, dünyanın bütün mazlumlarını emanet saydıklarını ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber olduklarını söyledi.