En uzun menzilli seyir füzesi Atmaca kendi rekorunu yeniledi | Video
Türkiye'nin en uzun menzilli seyir füzesi Atmaca en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi.
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