En uzun menzilli seyir füzesi Atmaca kendi rekorunu yeniledi | Video 02.03.2025 | 16:23 Türkiye'nin en uzun menzilli seyir füzesi Atmaca en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en uzun menzilli seyir füzesi Atmaca UM atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Roketsan'ın sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yapılan paylaşımda, "Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.