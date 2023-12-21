Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gençlerle buluştu | Video
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gençlerle buluşmasında enerjide tam bağımsızlık vurgusu yaparak, "Büyük ve güçlü Türkiye için mutlaka bizim yolumuz enerjide tam bağımsızlıktan geçiyor. Enerjideki bağımsızlık hikayemiz, Türkiye'nin bağımsızlık hikayesidir. Enerji güvenliğimiz, Türkiye'nin milli güvenliğiyle eş değerde bir konudur" dedi.
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