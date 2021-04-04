Eski veliaht prensin gözaltına alındığı iddia edildi, ülke karıştı: Darbe girişimi olabilir | Video
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Ürdün’ün eski Veliaht Prensi Hamzah bin el Hüseyin ve eski bir bakanın da aralarında bulunduğu 20 kişinin güvenlik nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülürken, Ürdün medyasına yansıyan haberlerde, olayın darbe girişimi olabileceği belirtildi. Ürdün Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklama ile gözaltın iddialarını yalanladı.