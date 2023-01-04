Video Haber Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi | Video
Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi | Video

Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi | Video

04.01.2023 | 17:56

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Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 270 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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