HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler! Türkiye'ye soykırım iftirası, Öcalan'a özgürlük | Video
HDP'li vekiller skandal ifadeler kullanmaya devam ediyor. Bu kez vekil Tülay Hatimoğulları, İstanbul'da düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi isimli etkinlikte, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirası attı. Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçası olarak niteleyen Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." dedi.
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