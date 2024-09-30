İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur'un babası A Haber'e konuştu | Video
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Suat Eygi, yaşadıklarını ve duygularını A Haber'de anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:09
00:49
01:30
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video 30.09.2024 | 08:50
01:19
Şanlıurfa’da motosiklet çukura uçtu: 2 kişi yaralandı 29.09.2024 | 22:46
12:56
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak 29.09.2024 | 18:07
00:19
01:55
Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı 28.09.2024 | 16:41
14:18
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3 buçuk yıl var 28.09.2024 | 14:45
02:43
Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak 28.09.2024 | 11:08
02:17
Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı 28.09.2024 | 01:52
00:17
10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı 27.09.2024 | 22:32
00:58
Afyonkarahisar'da silahla havaya ateş eden 11 şüpheli yakalandı 27.09.2024 | 21:57
15:31
Patlama noktasından tarihi yayın! 27.09.2024 | 20:42
00:59
06:42
02:08
Torbacılara sabah baskını: 16 gözaltı 27.09.2024 | 18:29
00:44
Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı: Ya yapıyor ya iptal ediyorsunuz 27.09.2024 | 17:41
00:23
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı! 27.09.2024 | 15:00
00:08
04:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan "BM'ye daimi üye olma gayretindeyiz" 27.09.2024 | 14:17