Video Haber İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur'un babası A Haber'e konuştu | Video
İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur'un babası A Haber'e konuştu | Video

İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur'un babası A Haber'e konuştu | Video

30.09.2024 | 14:37

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Suat Eygi, yaşadıklarını ve duygularını A Haber'de anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur’un babası A Haber’e konuştu | Video 04:09
İşgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Ayşenur'un babası A Haber'e konuştu | Video 30.09.2024 | 14:37
Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı STM KARGUya zırh delici harp başlığı entegre edildi | Video 00:49
Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı “STM KARGU”ya zırh delici harp başlığı entegre edildi | Video 30.09.2024 | 12:26
Mansur Yavaş’ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video 01:30
Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP ilçe başkanı hakkında darp iddiası | Video 30.09.2024 | 08:50
Şanlıurfa’da motosiklet çukura uçtu: 2 kişi yaralandı 01:19
Şanlıurfa’da motosiklet çukura uçtu: 2 kişi yaralandı 29.09.2024 | 22:46
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak 12:56
Başkan Erdoğan: İstanbul sporun başkenti olacak 29.09.2024 | 18:07
Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı 00:19
Fatih’te 2 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçmıştı: Sabıkalı motosiklet sürücüsü tutuklandı 29.09.2024 | 18:01
Başkan Erdoğan’dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı 01:55
Başkan Erdoğan'dan şehit Şeyda Yılmaz’ın ailesine başsağlığı 28.09.2024 | 16:41
Başkan Erdoğan: Türkiye’nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3 buçuk yıl var 14:18
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin önünde seçimsiz, altın değerinde 3 buçuk yıl var 28.09.2024 | 14:45
Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi’nin jeostratejik önemi artacak 02:43
Başkan Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak 28.09.2024 | 11:08
Bakan Fidan’dan BMGK’da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı 02:17
Bakan Fidan'dan BMGK'da Gazze çağrısı: Kalıcı ateşkes uygulanmalı 28.09.2024 | 01:52
10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı 00:17
10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı 27.09.2024 | 22:32
Afyonkarahisar’da silahla havaya ateş eden 11 şüpheli yakalandı 00:58
Afyonkarahisar'da silahla havaya ateş eden 11 şüpheli yakalandı 27.09.2024 | 21:57
Patlama noktasından tarihi yayın! 15:31
Patlama noktasından tarihi yayın! 27.09.2024 | 20:42
Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum! 00:59
Ahu Tuğba’nın cenazesi İstanbul’a getirildi! Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin: İnşallah çok yaşamam da ona kavuşurum! 27.09.2024 | 19:53
SON DAKİKA | İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi 06:42
SON DAKİKA | İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu: Bölgeden dumanlar yükseldi 27.09.2024 | 19:14
Torbacılara sabah baskını: 16 gözaltı 02:08
Torbacılara sabah baskını: 16 gözaltı 27.09.2024 | 18:29
Bakan Kurum’dan köy evleri talimatı: Ya yapıyor ya iptal ediyorsunuz 00:44
Bakan Kurum'dan köy evleri talimatı: Ya yapıyor ya iptal ediyorsunuz 27.09.2024 | 17:41
Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı! 00:23
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla böyle sokağa çıkmışlardı! 27.09.2024 | 15:00
SON DAKİKA | Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar 00:08
SON DAKİKA | Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkmışlardı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandılar 27.09.2024 | 14:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye daimi üye olma gayretindeyiz 04:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan "BM'ye daimi üye olma gayretindeyiz" 27.09.2024 | 14:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA