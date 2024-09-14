İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Aydın’ın Didim ilçesine getirildi | Video
İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde Aydın’ın Didim ilçesine getirildi. Didim Devlet Hastanesi'nde askeri törenle karşılanan Eygi’nin cenaze merasiminde ailesi ve yakınları cenazede sinir krizi geçirdi.
Eygi, yarın öğle namazını müteakip Didim merkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
00:23
08:28
30:37
04:13
SON DAKİKA | Narin Güran'ın babası Arif Güran'dan ilk açıklama! 13.09.2024 | 15:33
02:23
İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı' 13.09.2024 | 10:39
04:23
Emine Erdoğan: Çocuklara ölüm - savaş dışında bir gelecek sunmalıyız 13.09.2024 | 10:06
05:58
01:00
20:35
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 13.09.2024 | 08:30
03:58
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi 13.09.2024 | 08:19
09:34
MSB: “Son bir haftada 95 terörist etkisiz hale getirildi” | Video 12.09.2024 | 12:37
02:18
Bakan Fidan, Özbek mevkidaşı Bakhtiyor Saidov ile görüştü | Video 12.09.2024 | 11:29
01:00
09:58
01:34
14:01
03:13
09:29
Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'e konuştu 10.09.2024 | 22:44