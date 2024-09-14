İsrail'in katlettiği Ayşenur'un cenazesi Aydın’ın Didim ilçesine getirildi | Video 14.09.2024 | 10:33 İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde Aydın’ın Didim ilçesine getirildi. Didim Devlet Hastanesi'nde askeri törenle karşılanan Eygi’nin cenaze merasiminde ailesi ve yakınları cenazede sinir krizi geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. İstanbul'da ve ardından İzmir'de düzenlenen törenlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eygi'nin cenazesi akşam saatlerinde ata ocağı Didim ilçesine getirildi. Eygi'nin cenazesi Didim Devlet Hastanesi'nde askeri törenle karşılanırken, hastane önünde dualar edildi. Hastanede törende Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, kurum amirleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı. Kızlarını tabutta gören Eygi'nin anne ve babası gözyaşlarına boğulurken, anne Rabia Birden baygınlık geçirdi. Ayşenur Ezgi Eygi'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Eygi'nin cenazesi, törenin ardından yarın gerçekleştirilecek olan cenaze töreni için hastane morguna kaldırıldı.Eygi, yarın öğle namazını müteakip Didim merkez camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.