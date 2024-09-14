İsrail'in şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı | Video

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi için Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evi önünde helallik alındı ve son yolculuğuna uğurlandı.