İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı | Video 17.10.2025 | 10:02 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, firari "Piro" kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütüne operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri belirlendi. Örgütün, mağdurlardan "ceza kesme" gibi para ve maddi menfaat sağlamaya çalıştığı, bu çerçevede silahlı iş yeri saldırıları ve yağma teşebbüslerinde bulunduğu tespit edildi."Piro" kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde, emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem gerçekleştirdiği ve bu eylemlere 94 şüpheli belirlendi.İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.Aranan şüphelilerden 22'sinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Öte yandan, İstanbul Anadolu Yakasında suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlar artarak devam edeceği öğrenildi.