İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı | Video
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, firari "Piro" kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütüne operasyon gerçekleştirildi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
"Piro" kod adlı U.Ş.'nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde, emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem gerçekleştirdiği ve bu eylemlere 94 şüpheli belirlendi.
32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Aranan şüphelilerden 22'sinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Öte yandan, İstanbul Anadolu Yakasında suç örgütlerine yönelik olarak operasyonlar artarak devam edeceği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
01:48
03:20
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birçok yere hava saldırısı düzenledi 16.10.2025 | 23:15
00:16
Beykoz'daki eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 16.10.2025 | 20:33
08:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’de | Video 16.10.2025 | 14:21
07:21
İsrail işgali altındaki El Halil'de Türkiye sevgisi | Video 16.10.2025 | 11:38
02:21
Bilal Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu | Video 16.10.2025 | 11:16
01:50
5G ihalesi için kapalı teklifler verildi | Video 16.10.2025 | 11:00
03:45
12:02
00:29
26:44
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! 15.10.2025 | 19:40
05:03
Çekmeköy'deki kaza anı araç içi kamerasına yansıdı 15.10.2025 | 19:33
00:27
Başkan Erdoğan, Paul Mashatile’yi kabul etti | Video 15.10.2025 | 16:15
20:07
04:18
05:21
Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor 15.10.2025 | 09:46
04:00
00:33
00:14
1.3 milyarlık vurguna operasyon! O görüntülere SABAH ulaştı 14.10.2025 | 18:40