İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video
İstanbul ve Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olan ve bölge yapılanması içerisinde ‘yönetici‘ pozisyonunda bulunan kişilerin de olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyete götürüldüğü ve burada başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
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