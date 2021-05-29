İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü! Ayasofya’da ve Galata’da 'fetih' şöleni yaşandı | Video
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İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü nedeniyle İstanbul’un simge mekanlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, hemen ardından Galata Kulesi’nde video mapping yöntemiyle canlandırma gerçekleştirildi.