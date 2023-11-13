İzlanda’da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası'nda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle birçok yolda yarık oluştu.
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