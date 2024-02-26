Kadın yolcu 3 Kilo 13 gram metamfetamin ile yakalandı
Malatya’da şüphe üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 Kilo 13 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan kadın yolcu tutuklandı.
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