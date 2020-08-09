Konvoyu durdurup böyle ceza yazdılar | Video

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İstanbul Polisi, bir asker uğurlama konvoyunu durdurdu. Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan üç kişiye iki bin 700 lira idari para cezacı kesildi. O anlar polis kamerasına işte böyle yansıdı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Kasımpaşa-Hasdal Tüneli çıkışında bir asker uğurlama konvoyu olduğunu tespit etti. Konvoy, Turabi Baba Caddesi üzerinde polisler tarafından durduruldu. Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U., Kubilay A. ve Emre D. isimli üç kişiye Koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları için "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda iki bin 700 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kamerasına işte böyle yansıdı.