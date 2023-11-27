Video Haber Milli Savunma Bakanı Güler Bakü'deki Türk şehitliğini ziyaret etti | Video
Milli Savunma Bakanı Güler Bakü'deki Türk şehitliğini ziyaret etti | Video

Milli Savunma Bakanı Güler Bakü'deki Türk şehitliğini ziyaret etti | Video

27.11.2023 | 16:41

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk şehitliğini ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'deki temaslarına başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı ve şehitlik anı defterini imzaladı. Güler, şehitlik anı defterine şu ifadeleri yazdı:

"Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, can gardaşlarınızla birlikte Azerbaycan'ın egemenliği ve bağımsızlığı uğrunda canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan siz kahramanlarımızın manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sizlerin bu topraklardaki destansı mücadelesi, tarihimizin altın sayfalarında müstesna yerini almıştır. Cesaret ve fedakarlıklarınız, 'İki devlet, tek millet' anlayışının ve tarihten gelen sarsılmaz kardeşlik bağlarımızın ebedi sembolleri olarak daima gururla hatırlanacak, asla unutulmayacaktır. Siz kahraman şehitlerimizin manevi mirasına sahip çıkmak ve emanetinizi mütemadiyen ilerilere taşımak boynumuzun borcudur. Omuz omuza savaştığınız ve birlikte şehadete yürüdüğünüz Azerbaycanlı kardeşlerinizle ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Bu vesileyle Bakü'nün kurtuluş mücadelesinde şehadet makamına ulaşan siz şehitlerimiz başta olmak üzere, asil milletimizin varlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Güler, Türk şehitliğindeki anıt mezarlara karanfil bıraktıktan sonra Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere şehitlikten ayrıldı.

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