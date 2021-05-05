Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 68'e yükseldi. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Bakan Akar, Irak'ın ve tüm sınır ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterildiğini de bir kez daha vurguladı.