Video Haber Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması
05.05.2021 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yavuz Donat | Hepsi gerçek 05:20
Yavuz Donat | Hepsi gerçek 05.05.2021 | 10:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması 00:51
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı açıklaması 05.05.2021 | 10:13
Mehmet Barlas | Acaba Melinda, eşi Bill Gates’e ‘Bu saçmalıklara artık son ver’ mi dedi? 02:25
Mehmet Barlas | Acaba Melinda, eşi Bill Gates’e ‘Bu saçmalıklara artık son ver’ mi dedi? 05.05.2021 | 09:32
Kerem Alkin | ‘Dijital Diplomasi’ çağı hızlanıyor 04:00
Kerem Alkin | ‘Dijital Diplomasi’ çağı hızlanıyor 05.05.2021 | 09:28
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon | Video 01:58
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon | Video 05.05.2021 | 08:25
Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu | Video 01:07
Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu | Video 05.05.2021 | 00:59
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Çelik'ten A Haber’e özel açıklamalar | Video 17:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Çelik'ten A Haber’e özel açıklamalar | Video 05.05.2021 | 00:28
SON DAKİKA HABERİ: Mısır'la kritik temas! Türk heyet Kahire'ye gidiyor | Video 02:20
SON DAKİKA HABERİ: Mısır'la kritik temas! Türk heyet Kahire'ye gidiyor | Video 04.05.2021 | 23:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı | Video 03:11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı | Video 04.05.2021 | 23:21
Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü | Video 03:14
Son dakika: Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü | Video 04.05.2021 | 23:12
‘128 Milyar Dolar Yalanı’nı ilk kim ortaya attı? Detaylar A Haber’de | Video 12:23
‘128 Milyar Dolar Yalanı’nı ilk kim ortaya attı? Detaylar A Haber’de | Video 04.05.2021 | 22:27
Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, ‘Ya bırakın eşim benim’ | Video 01:42
Kocasıyla yolda kavga eden kadından vatandaşlara ilginç tepki, ‘Ya bırakın eşim benim’ | Video 04.05.2021 | 21:20
Birlikte kaçtığı adamın cinayet işlediğini Esra Erol’da öğrendi! İşte canlı yayına gelen ihbar telefonu! | Video 06:09
Birlikte kaçtığı adamın cinayet işlediğini Esra Erol’da öğrendi! İşte canlı yayına gelen ihbar telefonu! | Video 04.05.2021 | 21:06
Esra Erol kayıp Nazlı’yı buldu! Birlikte kaçtığı adamın cinayet işlediğini Esra Erol’da öğrendi | Video 07:32
Esra Erol kayıp Nazlı’yı buldu! Birlikte kaçtığı adamın cinayet işlediğini Esra Erol’da öğrendi | Video 04.05.2021 | 20:34
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi | Video 02:33
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi | Video 04.05.2021 | 19:58
SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum | Video 02:26
SON DAKİKA: 24-30 Nisan illere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum | Video 04.05.2021 | 19:54
Akar ve Çavuşoğlu'nun Libya ziyaretinin detayları A Haber'de | Video 03:10
Akar ve Çavuşoğlu'nun Libya ziyaretinin detayları A Haber'de | Video 04.05.2021 | 19:31
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı | Video 05:13
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı | Video 04.05.2021 | 18:36
MASAK'tan kripto 'rehber'i | Video 01:38
MASAK'tan kripto 'rehber'i | Video 04.05.2021 | 18:32
PKK'ya Pençe darbesi: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız | Video 03:00
PKK'ya Pençe darbesi: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız | Video 04.05.2021 | 18:23

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 68'e yükseldi. Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Bakan Akar, Irak'ın ve tüm sınır ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı gösterildiğini de bir kez daha vurguladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA