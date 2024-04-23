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Video Haber MSB: "15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü" | Video
MSB:

MSB: "15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü" | Video

23.04.2024 | 12:03

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadesi kullanıldı.

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