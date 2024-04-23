MSB: "15 PKK'lı ve 4 YPG'li terörist öldürüldü" | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlenen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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