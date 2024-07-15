MSB: “Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi” | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
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