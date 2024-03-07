Neredeyse 1 metre! 31 Mart'ta oy kullanacağımız pusula ilk kez A Haber'de
31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Geri sayım sürüyor ve sadece 24 gün kaldı. İstanbul'da oy pusulasının boyutu ise bir metreye ulaştı. Oy pusulasında 22 parti ve 37 bağımsız aday yer alıyor. 31 Mart'ta oy kullanacağımız pusula ilk kez A Haber'de görüntülendi.
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